КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами
Оккупанты 28 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 119 взрывов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и беспилотники.
Вражеские беспилотники движутся с Херсонщины в северо-западном направлении
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении группы вражеских беспилотников, которые двигались из Херсонской области в северо-западном направлении.
Каволи выступил в Конгрессе США: "через несколько недель рф будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1"
Через несколько недель россия будет превосходить Украину в артиллерии в соотношении 10 к 1, говорится в заявлении командующего Вооруженными силами США в Европе Кристофера Каволи к Конгрессу, в котором он призвал срочно выделить средства на помощь Украине.
В Киеве установили новые температурные рекорды
9 апреля Киев пережил чрезвычайно теплый день, установив новые температурные рекорды с максимальной температурой воздуха 25,3°C и среднесуточной температурой 19,0°C, что превзошло предыдущие рекорды 1972 года.
Как россияне захватывают украинское имущество на ВОТ - Федоров
Российские оккупанты захватывают украинское имущество на оккупированных территориях и объявляют его бесхозным согласно российскому законодательству: с начала апреля в Мелитополе уже захвачено 60 квартир и домов.
ВСУ предупреждают об угрозе БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных ударах вражеских беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях.
Ракетный удар по Одесской области: россияне попали в АЗС, среди травмированных 4-летняя девочка
4-летняя девочка получила осколочное ранение спины и контузию в результате российского ракетного обстрела Одесского района, в результате которого погибли 4 человека, в том числе ребенок, и еще 14 получили ранения.
"Дипломатия Патриотов в полном разгаре": Кулеба рассказал детали разговора с Боррелем
Украина и ЕС работают на всех уровнях над усилением противовоздушной обороны Украины путем поиска дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.
Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14
10 апреля в результате российского ракетного удара по Одесской области погибли 4 человека, в том числе 10-летняя девочка, и еще 14 получили ранения.
На Кировоградщине работала ППО - Райкович
В небе над Александрийским районом Кировоградской области, отработала противовоздушная оборона. Из-за атаки россиян есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек.