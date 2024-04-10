россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами

В Сумской области на 21:00 россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, в результате чего зафиксировано 119 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По состоянию на 21:00 оккупанты совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, в результате чего зафиксировано 119 взрывов.

В разных общинах области зарегистрированы следующие инциденты:

- Зноб-Новгородская громада подверглась ударам из минометов, кроме того были зафиксированы обстрелы с беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Всего прозвучало 9 взрывов.

- Великописаревская община стала мишенью FPV дронов камикадзе (1 взрыв), минометных (9 взрывов) и гранатометных обстрелов (12 взрывов).

- Белопольская громада пострадала от минометных (10 взрывов) и артиллерийских обстрелов (23 взрыва).

- Хотинская община: оккупанты ударили из артиллерии (5 взрывов). Также нанесен обстрел FPV дроном сброса ВОГ (1 взрыв).

- Шалыгинская община страдала от артиллерии и минометов (6 взрывов вместе).

- Краснопольская громада: захватчики сбросили 4 мины. Также были обстрелы FPV дроном сброса ВОГ (2 взрыва) и артобстрел (13 взрывов).

- Эсманская община: россияне совершили минометные обстрелы (15 взрывов).

- В Юнаковской громаде враг совершил обстрел FPV дронов камикадзе, из артиллерии и минометов. Вместе было зафиксировано 8 взрывов.

- Середино-Будская община пострадала от обстрела БпЛА (1 взрыв).

Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов