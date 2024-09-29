Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты начали создание специализированных классов-казарм для учащихся старших классов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты начали внедрение кремлевской программы по милитаризации украинских детей "служу отечеству". Для этого активно привлекаются боевики армии рф. В частности председатель областной ассоциации террористов "сво" Александр Остапенко вместе с местными коллаборационистами на базе местных школ создает специализированные классы-казармы для учащихся старших классов, пишут в сопротивлении.

Детали

Отмечается, что россияне пытаются превратить украинских детей в будущий "мобилизационный резерв", готовя их к службе в российской армии.

Через подобные "воспитательные" мероприятия российские власти пытаются создать новое поколение, лояльное к оккупантам и готовое участвовать в войнах за интересы кремля, - добавляют в ЦНС.

Кроме моего, российские власти планируют увеличить количество учащихся школ с военной подготовкой за счет нахимовского училища в Мариуполе.

Центр национального сопротивления призывает противостоять этой преступной политике ассимиляции украинских детей. Сообщай о враге, его расположении и тех, кто пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией на наш анонимный чат-бот, - отмечают в сопротивлении.

В школах оккупированного Мариуполя планируют изготавливать беспилотники для "сво" - Сопротивление