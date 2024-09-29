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росіяни перетворюють школи окупованого Мелітополя на військові казарми для дітей - ЦНС

росіяни перетворюють школи окупованого Мелітополя на військові казарми для дітей - ЦНС

Київ • УНН

 • 55174 перегляди

Окупанти впроваджують програму мілітаризації українських дітей у Мелітополі. На базі місцевих шкіл створюються спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів, готуючи їх до служби в російській армії.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти розпочали створення спеціалізованих класів-казарм для учнів старших класів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти розпочали впровадження кремлівської програми з мілітаризації українських дітей "служу отєчєству". Для цього активно залучаються бойовики армії рф. Зокрема голова обласної асоціації терористів "сво" олександр остапенко разом із місцевими колаборантами на базі місцевих шкіл створює спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів,

пишуть у спротиві.

Деталі

Зазначається, що росіяни намагаються перетворити українських дітей на майбутній "мобілізаційний резерв", готуючи їх до служби в російській армії. 

Через подібні "виховні" заходи російська влада намагається створити нове покоління, лояльне до окупантів і готове брати участь у війнах за інтереси кремля,

- додають в ЦНС.

Крім мого, російська влада планує збільшити кількість учнів шкіл з військовою підготовкою за рахунок нахімовського училища у Маріуполі.

Центр національного спротиву закликає протистояти цій злочинній політиці асиміляції українських дітей. Повідомляй про ворога, його розташування та тих, хто пішов на співпрацю із окупаційною адміністрацію на наш анонімний чат-бот,

- наголошують у спротиві.

У школах окупованого Маріуполя планують виготовляти безпілотники для “сво” - Спротив26.09.24, 15:44 • 15183 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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