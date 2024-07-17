россияне попали в сотовую вышку, ранили 7 человек в Херсонской области

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 17 населенным пунктам, попав в дошкольное учебное заведение, сотовую башню, 7 человек получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Бургунка, Тягинка, Красный Маяк, Шляховое, Антоновка, Томарино, Михайловка, Ингулец, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Качкаровка, Широкая Балка, Камышаны, Токаревка, Садовое и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Херсону.

российские военные, по его словам, попали в дошкольное учебное заведение, торговые помещения и башню сотовой связи; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 7 многоэтажек и 19 частных домов. Повреждены ангарные помещения и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - сообщил Прокудин.

По Херсону россияне нанесли ракетный удар, есть повреждения ангаров и домов - ОВА