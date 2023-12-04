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Россияне обстреляли в Херсоне детский сад: видео

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 14:48  •  18969 просмотра

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Российские войска атаковали Корабельный район Херсона, повредив детский сад.

Российские оккупанты ударили по жилым кварталам Корабельного района Херсона. В частности, был поврежден детский сад. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Сегодня около 11:00 российские оккупационные войска ударили по жилым кварталам Корабельного района Херсона. Вследствие вражеского обстрела, в частности, был поврежден детский сад 

- подписал видео Мрочко.

Он отметил, что это - 109-е учебное заведение, которое разрушила в Херсонской городской территориальной громаде россия.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания сообщил, что в Херсоне преодолевают последствия очередного вражеского обстрела, а Силы обороны реализуют замысел, как отбить российским войскам возможности и желание терроризировать город.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Росіяни обстріляли в Херсоні дитячий садок: відео
Russians shell a kindergarten in Kherson: video
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