Россияне обстреляли в Херсоне детский сад: видео
Киев • УНН
Российские войска атаковали Корабельный район Херсона, повредив детский сад.
Российские оккупанты ударили по жилым кварталам Корабельного района Херсона. В частности, был поврежден детский сад. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Сегодня около 11:00 российские оккупационные войска ударили по жилым кварталам Корабельного района Херсона. Вследствие вражеского обстрела, в частности, был поврежден детский сад
Он отметил, что это - 109-е учебное заведение, которое разрушила в Херсонской городской территориальной громаде россия.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания сообщил, что в Херсоне преодолевают последствия очередного вражеского обстрела, а Силы обороны реализуют замысел, как отбить российским войскам возможности и желание терроризировать город.
Россияне обстреляли в Херсоне детский сад: видео
Российские войска атаковали Корабельный район Херсона, повредив детский сад.
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