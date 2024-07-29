российские войска сегодня, 29 июля, нанесли удары по Торецку и Гродовке Донецкой области, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и еще три получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадими Филашкин, передает УНН.

В результате вражеского обстрела Торецка сегодня утром известно о по меньшей мере трех погибших и трех раненых. Всем раненым оказана медицинская помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, один человек погиб в Гродовке.

Как указал Филашкин, окончательная информация о пострадавших и разрушениях будет известна позже.

Дополнение

Трое жителей Донетчины получили ранения из-за российских обстрелов 28 июля. Армия рф обстреляла 9 населенных пунктов области. Повреждены, в частности, жилые дома, магазины, газопровод и ЛЭП.