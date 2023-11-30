россияне обстреляли село на Харьковщине: есть пострадавший

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  197644 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  186135 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  203829 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  195720 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164380 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
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