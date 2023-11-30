россияне обстреляли село на Харьковщине: есть пострадавший

Во время российского обстрела Харьковщины получил ранение 52-летний гражданский мужчина. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Следователи установили, что 30 ноября около 13:20 российские военные обстреляли с. Липцы. В результате вражеского удара повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Получил акубаротравму 52-летний гражданский... За процессуального руководства Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) – резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Сейчас прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

Напомним

Харьков планирует установить современную систему оповещения населения во всех районах города до 2024 года, что обещает быстрое реагирование на угрозы и охват всего города для оперативного оповещения граждан.

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