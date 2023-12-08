россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину
Киев • УНН
российские войска обстреляли Никополь, в результате чего спасатели спасли 86-летнюю женщину из разрушенного дома. Также были обстрелы Павлограда и активность беспилотников в Днепропетровской области.
российские войска 8 декабря обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Чрезвычайники спасли из-под завалов 86-летнюю женщину, в ее дом прилетел снаряд. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.
Сегодня россияне из артиллерии обстреляли жилой сектор города. Один из боеприпасов попал в дом. Чрезвычайники спасли из-под завалов 86-летнюю женщину. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали ее в больницу,
Напомним
В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром было шумно, российские войска атаковали город и накануне поздно вечером, были пожары. Над областью за ночь сбили пять дронов. Никопольщина снова подверглась вражеским ударам из тяжелой артиллерии.
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россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину
российские войска обстреляли Никополь, в результате чего спасатели спасли 86-летнюю женщину из разрушенного дома. Также были обстрелы Павлограда и активность беспилотников в Днепропетровской области.
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