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россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 12:41  •  32511 просмотра

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российские войска обстреляли Никополь, в результате чего спасатели спасли 86-летнюю женщину из разрушенного дома. Также были обстрелы Павлограда и активность беспилотников в Днепропетровской области.

российские войска 8 декабря обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Чрезвычайники спасли из-под завалов 86-летнюю женщину, в ее дом прилетел снаряд. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.

Сегодня россияне из артиллерии обстреляли жилой сектор города. Один из боеприпасов попал в дом. Чрезвычайники спасли из-под завалов 86-летнюю женщину. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали ее в больницу,

- говорится в сообщении.
Image

Напомним

В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром было шумно, российские войска атаковали город и накануне поздно вечером, были пожары. Над областью за ночь сбили пять дронов. Никопольщина снова подверглась вражеским ударам из тяжелой артиллерии.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Война
росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: з-під завалів будинку врятували жінку
Russians shelled Nikopol with artillery: a woman was rescued from the rubble of a house
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