россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину

российские войска 8 декабря обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Чрезвычайники спасли из-под завалов 86-летнюю женщину, в ее дом прилетел снаряд. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.

Сегодня россияне из артиллерии обстреляли жилой сектор города. Один из боеприпасов попал в дом. Чрезвычайники спасли из-под завалов 86-летнюю женщину. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали ее в больницу, - говорится в сообщении.

Напомним

В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром было шумно, российские войска атаковали город и накануне поздно вечером, были пожары. Над областью за ночь сбили пять дронов. Никопольщина снова подверглась вражеским ударам из тяжелой артиллерии.

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