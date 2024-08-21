россияне обстреляли Никольское на Херсонщине: ранена 64-летняя женщина

российские войска обстреляли поселок Никольское Херсонской области, в результате чего взрывную травму получила 64-летняя женщина. Об этом в среду сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Из-за российского обстрела села Никольское пострадала местная жительница. В больницу доставили 64-летнюю женщину, которая получила взрывную травму - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей.

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В Херсоне в результате атаки российских войск дроном утром пострадала 54-летняя женщина, которая шла на работу.