Ночью и утром российские войска совершили 8 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва в 6 общинах, использовались FPV-дроны, РСЗО, минометы и артиллерия.
Российские войска ночью и утром совершили 8 обстрелов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва в 6 громадах, использовались дроны, РСЗО, минометы и артиллерия, сообщили во вторник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва", - говорится в сообщении.
Обстрелам, как указано, подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманьская и Середино-Будская громады:
▪️ Середино-Будская громада: осуществлен удар FPV-дронов (3 взрыва).
▪️ Глуховская громада: зафиксирован пуск ракет с БпЛА типа "Орион" (2 взрыва).
▪️ Юнаковская громада: враг бил из РСЗО (1 взрыв).
▪️ Белопольская громада: 35 мин сбросили россияне на территорию громады.
▪️ Эсманьская громада: враг ударил из минометов (2 взрыва).
▪️ Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).
Росія обстріляла Сумщину 35 разів: 1 загиблий, 2 поранених5 августа 2024, 19:46 • 84859 просмотров