россияне ночью попали в колледж в Херсоне

российские войска нанесли удар по помещению одного из колледжей в Херсоне в ночь на 6 апреля. Об этом в субботу сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.

Снова под ударом оккупантов образовательные учреждения Херсона. Ночью враг попал в помещение одного из колледжей - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что снаряд пробил стену спортивного зала. Никто из гражданских не пострадал.

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В результате вчерашнего обстрела управляемыми авиабомбами по селу Змиевка, что на Бериславщине Херсонской области, погибла семейная пара.