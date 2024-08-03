Киев • УНН
Ночью российские войска пытались атаковать Полтавскую область с помощью беспилотников. Украинские силы обороны успешно отработали по всем целям, пострадавших и попаданий не зафиксировано.
Российские войска ночью пытались атаковать Полтавскую область с помощью беспилотников. Украинские силы обороны успешно отработали по всем целям, пострадавших и попаданий не зафиксировано, сообщил в субботу глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.
россияне продолжают атаковать Полтавщину. Ночью враг пытался наносить удары беспилотниками. Силы обороны отработали по всем целям. К счастью, пострадавших и попаданий не зафиксировано
Україна відбила 24 ворожих дрони під час нічного нападу3 августа 2024, 04:31 • 23812 просмотров