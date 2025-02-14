россияне не участвуют в Мюнхенской конференции - глава конференции Хойсген

россия не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности,также немецкое правительство не выдавало виз российским официальным лицам.

Об этом сообщил Глава конференции Кристоф Хойсген, передает Bild, пишет УНН.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал с осторожностью относиться к заявлению Дональда Трампа о возможных переговорах "высокопоставленных" представителей США и россии в рамках мероприятия. Организаторы конференции подтвердили, что российские делегаты не принимают участия в нынешнем форуме.

Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть - заявил Хойсген.

Кроме того, по словам Хойсгена, федеральное правительство Германии не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

Напомним

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский примет участие в двух дискуссиях 14-15 февраля. Также запланированы выступления высокопоставленных чиновников США и встречи президента Украины с американскими представителями.