росіяни не беруть участі в Мюнхенській конференції - голова конференції Гойсґен
Київ • УНН
Організатори Мюнхенської конференції не акредитували представників рф, а уряд Німеччини не видав їм візи. Крістоф Гойсґен спростував заяву Трампа про можливі переговори з російськими делегатами.
росія не бере участі в Мюнхенській конференції з безпеки, також німецький уряд не видавав віз російським офіційним особам.
Про це повідомив Голова конференції Крістоф Гойсґен, передає Bild, пише УНН.
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен закликав з обережністю ставитися до заяви Дональда Трампа про можливі переговори "високопоставлених" представників США і росії в рамках заходу. Організатори конференції підтвердили, що російські делегати не беруть участі в нинішньому форумі.
Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити
Крім того, за словами Гойсґена, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідних віз представникам російської влади.
Нагадаємо
На Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський візьме участь у двох дискусіях 14-15 лютого. Також заплановані виступи високопоставлених чиновників США і зустрічі президента України з американськими представниками.