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росіяни не беруть участі в Мюнхенській конференції - голова конференції Гойсґен

росіяни не беруть участі в Мюнхенській конференції - голова конференції Гойсґен

Київ • УНН

 • 23045 перегляди

Організатори Мюнхенської конференції не акредитували представників рф, а уряд Німеччини не видав їм візи. Крістоф Гойсґен спростував заяву Трампа про можливі переговори з російськими делегатами.

росія не бере участі в Мюнхенській конференції з безпеки, також німецький уряд не видавав віз російським офіційним особам.

Про це повідомив Голова конференції Крістоф Гойсґен, передає Bild, пише УНН.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен закликав з обережністю ставитися до заяви Дональда Трампа про можливі переговори "високопоставлених" представників США і росії в рамках заходу. Організатори конференції підтвердили, що російські делегати не беруть участі в нинішньому форумі.

Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити

- заявив Гойсґен.

Крім того, за словами Гойсґена, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідних віз представникам російської влади.

Нагадаємо

На Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський візьме участь у двох дискусіях 14-15 лютого.  Також заплановані виступи високопоставлених чиновників США і зустрічі президента України з американськими представниками.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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