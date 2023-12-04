россияне "национализируют" украинскую собственность в оккупированном Бердянске

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  119448 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  119800 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  157482 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  203406 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  230612 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  211917 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  185861 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  185738 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  173085 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230890 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202929 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  35146 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  31958 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  27126 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  47681 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-natsionaliziruyut-ukrainskuyu-sobstvennost-v-okkupirovannom-berdyanske

россияне "национализируют" украинскую собственность в оккупированном Бердянске

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 16:40  •  15887 просмотра

Read in English

российские оккупанты в Бердянске захватывают украинское имущество как "бесхозное" через процесс фейковой национализации и судебные решения; отсутствие перерегистрации имущества в Росреестре грозит принудительным выселением.

Во временно оккупированном Бердянске россияне отбирают у украинцев недвижимость под видом "национализации". Об этом заявила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, передает УНН.

Детали

Так, по информации оккупанты создают комиссии по определению "бесхозного имущества" Далее представители "комиссии" обращаются в арбитражный суд, который функционирует в Приморске и суд признает имущество "бесхозным".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия поселила более 100 тысяч мигрантов на оккупированных территориях Украины

После этого, недвижимость передается в распоряжение местных властей, которые либо объявляют аукцион по его продаже, либо самостоятельно определяют, кому передается имущество. 

По ее словам, от владельцев недвижимости временно оккупированных территорий требуется перерегистрировать имущество в Росреестре. 

Если человек этого не сделал, его имущество могут признать "бесхозным". Практика показывает, что россияне могут получить постановление суда и требовать выселения жильцов из дома, даже если там проживают фактические владельцы недвижимости, но на руках не имеют подтверждающих документов российского образца.

- пояснила руководительница Бердянской городской военной администрации.

Напомним

Оккупационные власти на оккупированных территориях Украины имеют проблемы с набором коллаборационистов: только 10 из 80 кандидатов из оккупированных регионов и Крыма прошли конкурсный отбор. Низкая явка и процент успешных кандидатов вызвали недовольство оккупантов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
росіяни "націоналізують" українську власність в окупованому Бердянську
Russians "nationalize" Ukrainian property in occupied Berdiansk
Новости по теме

россияне "национализируют" украинскую собственность в оккупированном Бердянске

российские оккупанты в Бердянске захватывают украинское имущество как "бесхозное" через процесс фейковой национализации и судебные решения; отсутствие перерегистрации имущества в Росреестре грозит принудительным выселением.

Общество •   •  15887 просмотра
россияне "национализируют" украинскую собственность в оккупированном Бердянске

Зимние шины для "крошки" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам

Украинские солдаты в критически важном восточном регионе нуждаются в средствах на зимние шины для грузовиков, чтобы поддерживать жизненно важные линии снабжения.

Общество •   •  19462 просмотра
Зимние шины для "крошки" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам

Омбудсмен обсудил с послом Канады возвращение депортированных украинских детей

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, обсудил с послом Канады Натальей Цмоць вопрос возвращения украинских детей, депортированных Россией.

Политика •   •  19032 просмотра
Омбудсмен обсудил с послом Канады возвращение депортированных украинских детей

Украина призывает Венесуэлу воздержаться от территориальных претензий к Гайане

Украина призывает Венесуэлу соблюдать решение Международного суда ООН по региону Эссекибо, предостерегая от действий, которые могут обострить спор.

Новости Мира •   •  26560 просмотра
Украина призывает Венесуэлу воздержаться от территориальных претензий к Гайане

Искусственный интеллект сможет выявлять "мошеннические" вина - Guardian

Ученые разработали искусственный интеллект для выявления мошенничества с вином путем анализа химических сигнатур в винах, который может точно определить их происхождение, даже до поместья, где они производятся. ИИ использует газовую хроматографию и машинное обучение на основе соединений в вине.

Общество •   •  25097 просмотра
Искусственный интеллект сможет выявлять "мошеннические" вина - Guardian

В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Европейская комиссия не соглашается с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "необоснованности" предложения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, подтверждая свою поддержку прогресса Украины и ожидая решения стран-членов на предстоящем саммите.

Политика •   •  22585 просмотра
В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Польша будет требовать восстановления ограничений ЕС для украинских дальнобойщиков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добивается возвращения разрешений ЕС для ограничения украинских дальнобойщиков, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию, от которой страдают польские и словацкие коллеги.

Экономика •   •  22039 просмотра
Польша будет требовать восстановления ограничений ЕС для украинских дальнобойщиков

Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория

Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше, чем обычно, и ознаменовалась падением среднесуточной температуры ниже 0°C 19 ноября. Несмотря на раннюю зиму, осень была теплее, чем обычно, с отклонением +2,7°C и стала второй самой теплой с 1881 года.

Общество •   •  17784 просмотра
Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория

В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села

В Хмельницкой области задержали чиновника, который искал людей согласных избить старосту соседнего села, за денежное вознаграждение в 2500 тысяч долларов.

Криминал и ЧП •   •  17524 просмотра
В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села

Парламент Болгарии планирует разблокировать поставки Украине 100 БТР

Премьер-министр Болгарии уверен, что парламент преодолеет вето президента Радева на поставку Украине бронетехники. Ожидается, что депутаты отклонят вето на этой неделе.

Война •   •  22238 просмотра
Парламент Болгарии планирует разблокировать поставки Украине 100 БТР