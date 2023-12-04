россияне "национализируют" украинскую собственность в оккупированном Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске россияне отбирают у украинцев недвижимость под видом "национализации". Об этом заявила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, передает УНН.

Детали

Так, по информации оккупанты создают комиссии по определению "бесхозного имущества" Далее представители "комиссии" обращаются в арбитражный суд, который функционирует в Приморске и суд признает имущество "бесхозным".

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После этого, недвижимость передается в распоряжение местных властей, которые либо объявляют аукцион по его продаже, либо самостоятельно определяют, кому передается имущество.

По ее словам, от владельцев недвижимости временно оккупированных территорий требуется перерегистрировать имущество в Росреестре.

Если человек этого не сделал, его имущество могут признать "бесхозным". Практика показывает, что россияне могут получить постановление суда и требовать выселения жильцов из дома, даже если там проживают фактические владельцы недвижимости, но на руках не имеют подтверждающих документов российского образца. - пояснила руководительница Бердянской городской военной администрации.

Напомним

Оккупационные власти на оккупированных территориях Украины имеют проблемы с набором коллаборационистов: только 10 из 80 кандидатов из оккупированных регионов и Крыма прошли конкурсный отбор. Низкая явка и процент успешных кандидатов вызвали недовольство оккупантов.