россияне нанесли четыре авиаудара по Донецкой области: два человека погибли, еще один ранен

В четверг, 4 апреля, россияне обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области. В результате вражеского удара погибли 2 человека, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, поселок подвергся 4 авиаударам сегодня вечером. В результате ударов повреждены многочисленные частные дома.

2 человека погибли и 1 ранен - таковы предварительные последствия обстрела Нью-Йорка. Точные последствия обстрела устанавливаем - подытожил Филашкин.

россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших