Россияне нанесли 78 ударов по 20 населенным пунктам Запорожья за сутки

На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 4 получили ранения в результате обстрелов россиян

В результате российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб и четверо получили ранения, во время 71 обстрела было выпущено 264 снаряда по гражданским объектам, в том числе по учебному заведению.