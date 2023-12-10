Россияне нанесли 78 ударов по 20 населенным пунктам Запорожья за сутки
Киев • УНН
За сутки российские войска 78 раз обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области, повредив одно здание и автомобиль, жертв не зафиксировано.
За прошедшие сутки, 9 декабря, российские военные атаковали 20 населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет. Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает УНН.
Детали
В целом армия РФ нанесла 78 ударов по городам и селам Запорожской области:
- семью беспилотниками атаковала Гуляйполе, Новодаровку, Волшебное, Красное и Малую Токмачку;
- РСЗО применила по Малой Токмачке;
- 70 раз из артиллерии обстреляла Железнодорожное, Роботино, Левадное, Белогорье, Полтавку, Щербаки, Приютное, Малиновку, Пятихатки, Лобково, Плавни.
В результате обстрелов военнослужащими РФ повреждены жилой дом и автомобиль
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