россияне на Запорожье нанесли 131 удар, в том числе атаковали 28 беспилотниками - ОВА
Киев • УНН
Российские войска совершили 131 атаку на Запорожскую область, при этом артиллерия и беспилотники нанесли урон, но о жертвах не сообщалось.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область 131 раз, в том числе атаковали 28 беспилотниками и нанесли авиаудар, есть разрушения, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
За прошедшие сутки враг нанес 131 удар по 18 городам и селам Запорожской области - без пострадавших
Детали
По словам главы ОВА, 99 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Зализничного, Чаривного, Левадного, Луговского, Щербаков, Полтавки, Белогорья, Каменского, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.
Малашко также сообщил, что оккупанты ударили авиаснарядом по Работино, атаковали 28 беспилотниками Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Новоандреевку, Работино, Новоданиловку, Гуляйпольское, Полтавку, Левадное и Степное, а также трижды обстреляли из РСЗО Пятихатки и Работино.
Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Воздушные силы: два "шахеда" ночью сбили в Хмельницкой и Николаевской областях06 январь 2024, 07:19 • 20264 просмотра
россияне на Запорожье нанесли 131 удар, в том числе атаковали 28 беспилотниками - ОВА
Российские войска совершили 131 атаку на Запорожскую область, при этом артиллерия и беспилотники нанесли урон, но о жертвах не сообщалось.
Сумская область: армия рф ночью обстреляла две громады
Российские войска обстреляли две громады в Сумской области, зафиксировано семь взрывов минометов.
В Хмельницкой области ночью уничтожили один "шахед", жертв нет - ОВА
Украинская ПВО уничтожила вражеский беспилотник "шахед" в Хмельницкой области, жертв и пострадавших нет.
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ-31К
Украина объявила воздушную тревогу из-за ракетной угрозы после обнаружения вражеского самолета МиГ-31К.
россияне вечером обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области - ОВА
Российские войска обстреляли Никопольский район, без жертв.
Воздушные силы: два "шахеда" ночью сбили в Хмельницкой и Николаевской областях
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью сбили два российских беспилотника "шахед" - в Николаевской и Хмельницкой областях.
На Харьковщине оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов: поврежден лицей, есть пострадавшая
Более 15 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны, поврежден лицей и ранена женщина.
Один человек ранен в Донецкой области за сутки от обстрелов россиян
Один человек получил ранения в Красногоровке, Донецк, в результате российского обстрела 5 января.
ВСУ уничтожили пункт управления россиян в Саках - Воздушные Силы
Украинские войска уничтожили российский командный пункт в Крыму, а командующий Воздушных сил Олещук похвалил успешную операцию.
Россияне обстреляли Очаков и громаду на Николаевщине, повреждено здание и техника предприятия
Россияне обстреляли Очаков и Николаев, повредив имущество; ПВО сбила ударный беспилотник, о жертвах не сообщается.