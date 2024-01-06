россияне на Запорожье нанесли 131 удар, в том числе атаковали 28 беспилотниками - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область 131 раз, в том числе атаковали 28 беспилотниками и нанесли авиаудар, есть разрушения, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки враг нанес 131 удар по 18 городам и селам Запорожской области - без пострадавших - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, 99 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Зализничного, Чаривного, Левадного, Луговского, Щербаков, Полтавки, Белогорья, Каменского, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Малашко также сообщил, что оккупанты ударили авиаснарядом по Работино, атаковали 28 беспилотниками Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Новоандреевку, Работино, Новоданиловку, Гуляйпольское, Полтавку, Левадное и Степное, а также трижды обстреляли из РСЗО Пятихатки и Работино.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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