росіяни на Запоріжжі завдали 131 удар, у тому числі атакували 28 безпілотниками - ОВА
Київ • УНН
Російські війська здійснили 131 атаку на Запорізьку область, при цьому артилерія та безпілотники завдали шкоди, але про жертви не повідомлялося.
Російські війська минулої доби обстріляли Запорізьку область 131 раз, у тому числі атакували 28 безпілотниками та завдали авіаудар, є руйнування, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Минулої доби ворог завдав 131 удар по 18 містах і селах Запорізької області - без постраждалих
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Зі слів голови ОВА, 99 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Левадного, Лугівського, Щербаків, Полтавки, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.
Малашко також повідомив, що окупанти вдарили авіаснарядом по Роботиному, атакували 28 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Новоданилівку, Гуляйпільське, Полтавку, Левадне та Степове, а також тричі обстріляли з РСЗВ П'ятихатки й Роботине.
Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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