Россияне массово вербуют жителей ВОТ в подразделения БпЛА через мессенджер "Мах" - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины жители начали массово получать сообщения в российском мессенджере "Мах" с призывами вступать в подразделения беспилотных систем ВС РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в сообщениях россияне обещают высокие выплаты, социальные гарантии и службу якобы далеко от линии фронта.

Такая рассылка является частью масштабной кампании по вербовке населения на ВОТ. Основной целевой аудиторией остаются молодежь и люди, которые из-за экономических трудностей ищут стабильный заработок - указывают в ЦНС.

Там подчеркивают, что вербовочные сообщения массово распространяют через российские цифровые платформы. При этом потенциальным новобранцам обещают высокие зарплаты и социальные гарантии.

"Службу в подразделениях БпЛА подают как престижную и относительно безопасную. Акцент делается на работе с беспилотниками и якобы службе далеко от передовой", - предупреждают в ЦНС.

Напомним

В российском университете транспорта преподаватели агитируют студентов к службе в подразделениях БпЛА во время занятий.

рф вербует молодежь на войну через видеоигры и обещания безопасной службы - ЦПД