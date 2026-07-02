Россияне массово вербуют жителей ВОТ в подразделения БпЛА через мессенджер "Мах" - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины через российский мессенджер "Мах" распространяют сообщения с призывами вступать в подразделения беспилотных систем ВС РФ. Вербовочная кампания обещает высокие выплаты и службу далеко от фронта, нацелена на молодежь и людей с экономическими трудностями.
На временно оккупированных территориях Украины жители начали массово получать сообщения в российском мессенджере "Мах" с призывами вступать в подразделения беспилотных систем ВС РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в сообщениях россияне обещают высокие выплаты, социальные гарантии и службу якобы далеко от линии фронта.
Такая рассылка является частью масштабной кампании по вербовке населения на ВОТ. Основной целевой аудиторией остаются молодежь и люди, которые из-за экономических трудностей ищут стабильный заработок
Там подчеркивают, что вербовочные сообщения массово распространяют через российские цифровые платформы. При этом потенциальным новобранцам обещают высокие зарплаты и социальные гарантии.
"Службу в подразделениях БпЛА подают как престижную и относительно безопасную. Акцент делается на работе с беспилотниками и якобы службе далеко от передовой", - предупреждают в ЦНС.
Напомним
В российском университете транспорта преподаватели агитируют студентов к службе в подразделениях БпЛА во время занятий.
рф вербует молодежь на войну через видеоигры и обещания безопасной службы - ЦПД22.05.26, 14:57 • 3583 просмотра