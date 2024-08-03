В Херсонской области оккупанты сегодня утром атаковали Антоновку с дрона. Пострадали две женщины 50 и 74 лет, они госпитализированы. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"Российские оккупанты после 10.00 с дрона атаковали Антоновку. Пострадали две женщины - 50 и 74 лет. У обеих взрывная травма. У старшей еще и осколочное ранение. У 50-летней раненой контузия и закрытая черепно-мозговая травма", - сообщил Мрочко в Telegram.

По его словам, женщин госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В момент сброса врагом взрывчатки с дрона, по его словам, женщины находились во дворе.

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