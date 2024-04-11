россияне атаковали прифронтовое Гуляйполе на Запорожье, ранили женщину - ОВА

Российские войска совершили артиллерийский обстрел прифронтового города Гуляйполе в Запорожской области, 46-летняя женщина была ранена во дворе собственного дома, ее доставили в больницу, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

россияне обстреляли из артиллерии прифронтовое Гуляйполе и ранили 46-летнюю женщину. Это произошло во дворе ее собственного дома. Женщину доставили в больницу - написал Федоров в Telegram.

Глава Запорожской ОВА отметил, что ежедневно враг атакует гражданскую инфраструктуру и мирных людей Запорожской области. "Поэтому обеспечиваем выезд жителей в более безопасное место", - указал он.

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