россияне атаковали онкоцентр в Херсоне: что известно о последствиях
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Херсонскому онкоцентру. Здание претерпело значительные разрушения, но пациенты и медперсонал успели укрыться в укрытии.
Российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Херсонскому онкоцентру, здание подверглось значительным разрушениям, но пациенты и медперсонал успели укрыться в укрытии, сообщили в Минздраве Украины в субботу, пишет УНН.
Детали
«Вчера вечером российские войска совершили очередную террористическую атаку медицинского объекта - нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Херсонскому региональному онкоцентру», - сообщили в Минздраве в соцсетях.
Здание медучреждения, по данным Минздрава, «претерпело значительные разрушения».
«К счастью, пациенты и медицинские работники находились в укрытии и не пострадали», - указали в Минздраве.
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