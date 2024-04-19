россияне атаковали четыре приграничных села на Черниговщине: зафиксирован 21 взрыв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
chernigovЧернигов
Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  21914 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  197320 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  230454 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  230032 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  175465 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119052 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129454 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140026 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138182 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124594 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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россияне атаковали четыре пограничных села в Черниговской области, обстреляв их из минометов и ствольной артиллерии, в результате чего за последние сутки зафиксирован 21 взрыв.

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россияне атаковали четыре приграничных села на Черниговщине: зафиксирован 21 взрыв

россияне не выпустили часть ракет по Украине: в ГУР рассказали о последствиях сбивания Ту-22

Украинские военные сбили российский стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, в связи с чем другой самолет был вынужден развернуться, поэтому часть ракет россияне так и не выпустили.

Война •   •  8773 просмотра
россияне не выпустили часть ракет по Украине: в ГУР рассказали о последствиях сбивания Ту-22

Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников

Зеленский посетил раненых защитников, которые проходят лечение в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Донецкой области, вручил им государственные награды и поблагодарил врачей за спасение жизней бойцов.

Война •   •  9136 просмотра
Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников

В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение

До конца дня в Киеве и области ожидаются опасные порывы ветра 15-20 метров в секунду, что обусловливает желтый уровень опасности и меры безопасности.

Общество •   •  8677 просмотра
В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение

Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине

Комитет по вопросам регламента Палаты представителей Конгресса США продвинул пакет законопроектов о внешней помощи, включая помощь Украине, при поддержке демократов после оппозиции со стороны жестко настроенных республиканцев.

политика •   •  9706 просмотра
Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине

6-летнего мальчика удалось спасли: в Днепропетровской ОГА уточнили о пострадавших из-за атаки рф

Врачам удалось спасти тяжелораненного от российского обстрела Синельниковского района 6-летнего мальчика.

Война •   •  9135 просмотра
6-летнего мальчика удалось спасли: в Днепропетровской ОГА уточнили о пострадавших из-за атаки рф

Начальник КОВА Кравченко во время встречи с представителями MITS обсудил инвестиции в отечественную оборонную сферу

Председатель Киевской ОВА Кравченко обсудил с представителями международного оборонного акселератора MITS привлечение инвестиций для расширения производства оборонной продукции, необходимой украинским военным.

Война •   •  12490 просмотра
Начальник КОВА Кравченко во время встречи с представителями MITS обсудил инвестиции в отечественную оборонную сферу

Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице

Депутаты парламента от боснийских сербов приняли отчет, который отрицает, что убийство 8000 мусульман в Сребренице во время Боснийской войны было геноцидом.

Новости Мира •   •  8710 просмотра
Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Жители нескольких населенных пунктов Винницкой области проигнорировали собрание граждан, которое по замыслу организаторов должно было превратиться в несанкционированный митинг с антиукраинскими лозунгами.

политика •   •  49371 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

В результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области погиб один сотрудник Укрзализныци, еще семеро получили ранения.

Война •   •  15276 просмотра
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла