россияне атаковали четыре приграничных села на Черниговщине: зафиксирован 21 взрыв

За прошедшие сутки, 18 апреля, российские войска в пяти случаях нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по границе Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв. Об этом сообщает Госпогранслужба "Северная граница", пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Семеновская громада: 10 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Набережное и Николаевка.

Сновская громада: 11 взрывов (приходи, из миномета 120 мм) в районе н.п. Хреновка и Клюсы.

Напомним

В результате российской атаки на Чернигов,17 апреля, количество погибших достигло 18 человек, 77 человек получили ранения, в том числе 4 ребенка, а 3 человека были спасены из-под завалов.