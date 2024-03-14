россия запретила въезд 227 американцам в ответ на введенные США санкции

мид россии внесло в свой "стоп-лист" 227 граждан США, среди которых представители исполнительной власти, бизнеса и медиа. Им запретили въезд на территорию рф из-за причастности к введению санкций против россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство иностранных дел рф.

В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, которые вводят в массовом порядке американские власти против граждан россии за "поддержку кремля и специальной военной операции", въезд в российскую федерацию закрывают 227 американцам - говорится в сообщении мида рф.

Как отмечается, в список попали американцы, которые в рф считают причастными к "разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченным в антироссийские акции".

Речь идет о представителях исполнительной власти, бизнеса, медиа и академических кругов.

Напомним,

4 марта президент США Джо Байден подписал указ о продлении действия санкций против рф введенных еще в 2014 году после российской агрессии против Украины.

В новом пакете санкций против рф США ввели ограничения против ЧВК вагнер и воздушно-космических сил рф.