россия запретила въезд 227 американцам в ответ на введенные США санкции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  70747 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  119406 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  120133 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  123788 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  119372 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108345 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122785 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121071 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118917 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31389 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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11 марта 2024, 08:40  •  246152 просмотра

россия запретила въезд 227 американцам в ответ на введенные США санкции

россия запретила въезд в страну 227 американцам, среди которых чиновники, бизнесмены и представители СМИ, в ответ на санкции США, введенные из-за вторжения в Украину.

Новости Мира •   •  4193 просмотра
россия запретила въезд 227 американцам в ответ на введенные США санкции

Бойцы РДК требуют от местных властей эвакуировать жителей белгородской и курской областей

Российские добровольческие отряды требуют от губернаторов Курской и Белгородской областей эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий, поскольку они планируют продолжить массовые забастовки на территории этих регионов.

Война •   •  6578 просмотра
Бойцы РДК требуют от местных властей эвакуировать жителей белгородской и курской областей

Макрон вручил высшую награду Франции боссу Louis Vuitton Moët Hennessy, который является самым богатым человеком мира

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил миллиардера Бернара Арно, самого богатого человека мира и генерального директора LVMH, высшей наградой Франции - Большим крестом Почетного легиона. На церемонии присутствовали мировые знаменитости, среди которых Бейонсе, Jay-Z и Илон Маск.

Новости Мира •   •  9617 просмотра
Макрон вручил высшую награду Франции боссу Louis Vuitton Moët Hennessy, который является самым богатым человеком мира

Никополь с утра под вражеским ударом: ранены 5 человек, в том числе 7-летний мальчик

Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области, ранив 5 человек, в том числе 7-летнего мальчика, и повредив несколько многоэтажных домов и объектов инфраструктуры.

Война •   •  10494 просмотра
Никополь с утра под вражеским ударом: ранены 5 человек, в том числе 7-летний мальчик

Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека

В Финляндии задержали трех человек по подозрению в отмывании средств, предназначенных для закупки бронежилетов для украинских солдат.

Криминал и ЧП •   •  9663 просмотра
Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека

В Сумской области пограничники сбили запущенный россиянами "шахед"

Пограничники в Сумской области сбили запущенный армией рф "шахед".

Война •   •  11444 просмотра
В Сумской области пограничники сбили запущенный россиянами "шахед"

Торговали "трофеями" оккупантов: в Украине разоблачили четыре схемы по нелегальной продаже оружия

Правоохранители ликвидировали четыре схемы незаконного сбыта российского оружия и боеприпасов, в частности более 60 кг взрывчатки, снайперского оружия, пулеметов и автоматов, злоумышленникам в трех областях Украины.

Война •   •  12605 просмотра
Торговали "трофеями" оккупантов: в Украине разоблачили четыре схемы по нелегальной продаже оружия

"Кража чужого культурного наследия": Украина выразила протест из-за киноленты "Тени забытых предков" на фестивале "российского фильма" в Париже

Украинские дипломаты обратились к французским властям после того, как организаторы фестиваля "российского фильма" в Париже включили в программу культовый украинский фильм "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

политика •   •  11337 просмотра
"Кража чужого культурного наследия": Украина выразила протест из-за киноленты "Тени забытых предков" на фестивале "российского фильма" в Париже

Китай раскритиковал решение Палаты представителей США о запрете TikTok, назвав это "логикой бандита"

Китай раскритиковал решение Палаты представителей США о запрете TikTok, если сеть не разорвет связи с китайской материнской компанией, назвав это подавлением иностранных компаний, что противоречит принципам честной конкуренции.

Новости Мира •   •  9486 просмотра
Китай раскритиковал решение Палаты представителей США о запрете TikTok, назвав это "логикой бандита"

В результате массированной атаки на Харьковщине есть перебои с ТВ и радиосигналом - ОВА

Есть перебои с теле- и радиосигналом в Харьковской области из-за массированной атаки вражеских беспилотников.

Война •   •  14178 просмотра
В результате массированной атаки на Харьковщине есть перебои с ТВ и радиосигналом - ОВА