Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
россия увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну - Зеленский

Киев • УНН

 • 908 просмотра

россия выпустила по Украине сотни дронов и бомб за неделю. Президент призывает блокировать теневой флот рф из-за роста прибылей от нефти.

россия увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну - Зеленский

За прошедшую неделю россия совершила массированные атаки по Украине, применив сотни дронов и авиабомб, а также две ракеты. Кроме того, рф увеличила доходы от продажи нефти. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

За прошедшую неделю россия выпустила по Украине почти 1550 ударных дронов, более 1260 управляемых авиационных бомб, были также две ракеты. За эту же неделю из-за ослабления санкций россия увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну 

- подчеркивает Зеленский.

Также Президент отметил, что доходы дают россии ощущение безнаказанности и возможности продолжать войну, добавив, что именно поэтому давление должно продолжаться, а санкции – работать. 

Теневой флот россии не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или любых других. Танкеры, работающие на бюджет войны, можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать. Я благодарю каждого лидера, который принимает соответствующие решения. Именно это приближает достойный мир 

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

В ночь на 22 марта российские войска атаковали Украину 139 ударными беспилотниками разных типов. Силы обороны сбили или подавили 127 из них, однако зафиксированы и попадания. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина