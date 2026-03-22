россия увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну - Зеленский

За прошедшую неделю россия совершила массированные атаки по Украине, применив сотни дронов и авиабомб, а также две ракеты. Кроме того, рф увеличила доходы от продажи нефти. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

За прошедшую неделю россия выпустила по Украине почти 1550 ударных дронов, более 1260 управляемых авиационных бомб, были также две ракеты. За эту же неделю из-за ослабления санкций россия увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну - подчеркивает Зеленский.

Также Президент отметил, что доходы дают россии ощущение безнаказанности и возможности продолжать войну, добавив, что именно поэтому давление должно продолжаться, а санкции – работать.

Теневой флот россии не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или любых других. Танкеры, работающие на бюджет войны, можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать. Я благодарю каждого лидера, который принимает соответствующие решения. Именно это приближает достойный мир - подчеркнул Зеленский.

В ночь на 22 марта российские войска атаковали Украину 139 ударными беспилотниками разных типов. Силы обороны сбили или подавили 127 из них, однако зафиксированы и попадания.