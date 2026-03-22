росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну - Зеленський

За минулий тиждень, росія здійснила масовані атаки по Україні, застосувавши сотні дронів та авіабомб, а також дві ракети. Крім того, рф збільшила доходи від продажу нафти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За минулий тиждень росія випустила по Україні майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних бомб, були також дві ракети. За цей самий тиждень через полегшення санкцій росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну

Також, Президент зауважив, що прибутки дають росії відчуття безкарності та можливості продовжувати війну, додавши, що саме тому тиск має продовжуватися, а санкції – працювати.

Тіньовий флот росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати. Я дякую кожному лідеру, який приймає відповідні рішення. Саме це наближає достойний мир