Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну - Зеленський

Київ • УНН

 • 3634 перегляди

росія випустила по Україні сотні дронів та бомб за тиждень. Президент закликає блокувати тіньовий флот рф через зростання прибутків від нафти.

За минулий тиждень, росія здійснила масовані атаки по Україні, застосувавши сотні дронів та авіабомб, а також дві ракети. Крім того, рф збільшила доходи від продажу нафти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За минулий тиждень росія випустила по Україні майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних бомб, були також дві ракети. За цей самий тиждень через полегшення санкцій росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну 

- наголошує Зеленський.

Також, Президент зауважив, що прибутки дають росії відчуття безкарності та можливості продовжувати війну, додавши, що саме тому тиск має продовжуватися, а санкції – працювати. 

Тіньовий флот росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати. Я дякую кожному лідеру, який приймає відповідні рішення. Саме це наближає достойний мир 

- наголосив Зеленський.

У ніч на 22 березня російські війська атакували Україну 139 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 127 із них, однак зафіксовано й влучання. 

Антоніна Туманова

