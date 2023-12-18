россия разрушила Авдеевский коксохим, его восстановить будет невозможно - гендиректор "Метинвеста"

Из-за разрушений, нанесенных российскими обстрелами, Авдеевский коксохимический завод после войны невозможно будет восстановить. Об этом в интервью Forbes заявил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков, пишет УНН.

Завод под контролем украинской армии. Он был неоднократно обстрелян россией. Они били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод будет невозможно, - заявил Рыженков.

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Он добавил, что вряд ли нужно будет отстраивать завод в том виде, в котором он был до вторжения.

Рыженков отметил, что крупнейшими потребителями кокса Авдеевского коксохима были "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" - по его словам, об их восстановлении в обозримом будущем речь не идет, "пока мы еще не вернулись в Мариуполь".

Гендиректор "Метинвеста" комментируя тему восстановления "Азовстали", заявил, что после окончания войны металлургия останется частью Мариуполя, но уже не будет его основой. Мариуполь, по его словам, может быть курортным городом.

Туризм может быть главным сектором экономики города. Потенциал также есть в машиностроении, кораблестроении, науке, - говорит он.

Однако он подчеркнул, что это будет зависеть от того, на каких условиях завершится война. От этого зависит, кто будет готов приехать жить в город. От Мариуполя до границы с РФ менее 50 км.

Напомним,

Как ранее писал УНН, 28 ноября начальник службы связей с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин сообщал, что украинские военные уничтожают российских оккупантов на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу.

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