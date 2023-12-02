ВСУ контролируют Авдеевский коксохим - Генштаб

Российские оккупанты очень активно, но безуспешно пытаются попасть на территорию Авдеевского коксохимического завода. Завод контролируют ВСУ, сообщили в субботу в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Авдеевка. Штурмовые действия российских захватчиков - ежедневные. Несмотря на это, Силы обороны отражают атаки врага. (...) Также враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод контролируют Вооруженные Силы Украины - сообщил Генштаб ВСУ в Facebook со ссылкой на службу связей с общественностью 47 ОМБр.

Оккупанты, как сообщается, лишь местами применяют бронетехнику. "Вся ставка - на пехоту, которую воины 47-й отдельной механизированной бригады, вместе со смежными подразделениями, ликвидируют в колоссальных масштабах", - отмечается в сообщении.

Дополнение

28 ноября начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин сообщал, что украинские военные уничтожают российских оккупантов на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу.