ВСУ контролируют Авдеевский коксохим - Генштаб
Киев • УНН
Российские войска активно, но тщетно пытаются взять под контроль Авдеевский коксохимический завод, который остается под контролем украинских военных
Российские оккупанты очень активно, но безуспешно пытаются попасть на территорию Авдеевского коксохимического завода. Завод контролируют ВСУ, сообщили в субботу в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Авдеевка. Штурмовые действия российских захватчиков - ежедневные. Несмотря на это, Силы обороны отражают атаки врага. (...) Также враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод контролируют Вооруженные Силы Украины
Оккупанты, как сообщается, лишь местами применяют бронетехнику. "Вся ставка - на пехоту, которую воины 47-й отдельной механизированной бригады, вместе со смежными подразделениями, ликвидируют в колоссальных масштабах", - отмечается в сообщении.
Дополнение
28 ноября начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин сообщал, что украинские военные уничтожают российских оккупантов на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу.
ВСУ контролируют Авдеевский коксохим - Генштаб
Российские войска активно, но тщетно пытаются взять под контроль Авдеевский коксохимический завод, который остается под контролем украинских военных.
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