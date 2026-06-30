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Россия продолжает терять влияние в Центральной Азии на фоне переориентации региона на Запад - разведка

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Страны Центральной Азии активнее сотрудничают с ЕС, США и Китаем, что уменьшает влияние России в регионе. Разведка сообщает о диверсификации внешнеполитических связей.

Россия продолжает терять влияние в Центральной Азии на фоне переориентации региона на Запад - разведка

Страны Центральной Азии все активнее диверсифицируют внешнеполитические и экономические связи, усиливая сотрудничество с Европейским Союзом, США и Китаем. На этом фоне влияние России в регионе ослабевает, а ее роль как ключевого партнера постепенно уменьшается. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Страны Центральной Азии – бывшие советские республики – начали активно искать альтернативу сотрудничеству с россиянами. Пока не идет речь о полном развороте в отношениях, но ненадежность подсанкционного партнера с имперскими амбициями и агрессивной внешней политикой вынуждает регион искать поддержку у более надежных и прогнозируемых игроков, в частности среди европейцев

- говорится в сообщении.

Казахстан по итогам встречи президента Касым-Жомарта Токаева с лидерами Евросоюза подчеркнул ведущую роль европейцев в торговле и инвестициях. Отдельно стороны отметили стратегическое значение Транскаспийского международного транспортного маршрута и приветствовали расширение сотрудничества в рамках глобальной европейской инициативы Global Gateway. Глава Европейского совета Антониу Кошта назвал Казахстан "ключевым звеном" в обеспечении транспортного взаимодействия в регионе.

В конце мая Кыргызстан объявил об исключении себя из "черного списка" ЕС по авиабезопасности, в котором он находился с 2006 года. Ранее страна подписала соглашение о покупке самолетов Airbus A321neo.

Туркменистан ведет активные переговоры о поставках энергоресурсов в ЕС в обход РФ. Речь идет о Транскаспийском газопроводе. Этот проект идеально вписывается в сегодняшнюю внешнеполитическую повестку дня США, в частности в "маршрут Трампа", который должен соединить Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию.

В конце прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон без согласования с Москвой заменил ректора Российско-Таджикского (Славянского) университета. Кремль расценил такие действия как "недружественный шаг" и остановил финансирование проекта. А уже в этом году Таджикистан выходит на украинский уровень взаимодействия: в Душанбе прошли консультации с участием заместителей министров иностранных дел обеих стран. Стороны проработали перспективы сотрудничества в торговле, образовании, науке и культуре. На первый взгляд, это протокольная встреча в рамках работы дипломатических служб. Но Таджикистан до недавнего времени считался одним из ближайших союзников России в Центральной Азии (вторым после Беларуси).

Узбекистан также постоянно наращивает сотрудничество с ЕС. "Европейский Союз является одним из ключевых стратегических партнеров Узбекистана, сотрудничество с ним продолжает динамично развиваться. Двусторонняя торговля почти удвоилась, увеличившись с 3,2 млрд долларов в 2018 году до 6,9 млрд долларов в 2025 году. Важным фактором этого роста стало присоединение Узбекистана к режиму GSP+, что значительно расширило доступ узбекской продукции на рынок ЕС", – охарактеризовал взаимоотношения заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Акбар Алиев.

В центральноазиатском регионе активно развивают свои бизнес-проекты США и Китай. Причем Пекин держит здесь более 36 млрд долл. США прямых инвестиций. И среди всего этого разнообразия все реже слышно о России.

Москва все еще пытается играть в великодержавную игру в Средней Азии – точечными "подачками", которые должны сохранить хоть какое-то влияние на постсоветском пространстве. Очередной пример: РФ собирается выделить 413 млн руб. Таджикистану на борьбу с наркотиками в 2026–2028 годах. Звучит солидно лишь до того момента, пока не пересчитаешь в доллары – получается чуть больше 5 млн. Именно столько Кремль готов потратить, чтобы противостоять многомиллиардной наркоиндустрии талибов. Результат предсказуем: голос Москвы в регионе слабеет с каждым днем, а ее "влияние" все больше напоминает ритуал для внутреннего употребления

- резюмировали в разведке.

рф формирует новый "теневой флот" для обхода санкций ЕС на газ - разведка30.06.26, 13:39 • 2280 просмотров

Ольга Розгон

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