Россия приостановила работу ряда пунктов пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией

$44.850.0151.170.04
ukenru
Эксклюзив
30 июня, 14:32 • 10916 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
30 июня, 13:31 • 25971 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
30 июня, 10:42 • 41751 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
30 июня, 10:06 • 39278 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
30 июня, 08:14 • 36187 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
30 июня, 07:42 • 33319 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 30624 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 25485 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 28230 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 33396 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
1.4м/с
65%
752мм
Популярные новости
Взрыв в Монако расследуют как покушение на убийство, а не террористический акт - прокурор30 июня, 11:15 • 7662 просмотра
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 26263 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье30 июня, 11:37 • 14316 просмотра
ВОЗ предупреждает, что нынешняя жара в Европе - это лишь "генеральная репетиция"30 июня, 12:00 • 12681 просмотра
В Киеве задержали бывшего "министра" энергетики оккупированного КрымаPhoto30 июня, 13:16 • 5166 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 26302 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo30 июня, 10:42 • 41752 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 44624 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 53631 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 96168 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Бельгия
Китай
Объединенные Арабские Эмираты
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 28909 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 65397 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 80930 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 92122 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 127976 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Россия приостановила работу ряда пунктов пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Правительство РФ приняло решение временно приостановить работу железнодорожных пунктов пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией с 1 июля. Большинство пунктов уже не работали, в частности Финляндия закрыла сухопутную границу еще в апреле 2024 года.

Россия приостановила работу ряда пунктов пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией

Правительство России приняло решение временно приостановить работу нескольких железнодорожных пунктов пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Соответствующее постановление российского правительства было опубликовано 30 июня. В документе отмечается, что работа пунктов пропуска будет "временно приостановлена" с 1 июля, однако срок действия этого решения и его причины не уточняются.

Угроза от россии сохранится и после путина - глава разведки Швеции30.06.26, 15:08 • 3340 просмотров

На российско-финляндской границе под ограничения попали пункты пропуска в Выборге, Вяртсиля, Лютти, Санкт-Петербурге и Светогорске. Также закрываются железнодорожный пункт Печоры-Псковские на границе с Эстонией и пункт Пыталово на границе с Латвией.

Большинство пунктов уже не работали

Как отмечает BBC, большинство из этих пунктов пропуска фактически уже не функционировали. В частности, Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией еще в апреле 2024 года.

В Хельсинки объясняли это решение тем, что Москва, по мнению финских властей, намеренно направляла к границе нелегальных мигрантов из третьих стран. Россия эти обвинения отвергала.

В Госдуме РФ пригрозили "разнести половину Финляндии", ведь она "превращается во вторую Украину"27.06.26, 16:17 • 13024 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира