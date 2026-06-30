Россия приостановила работу ряда пунктов пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией

Правительство России приняло решение временно приостановить работу нескольких железнодорожных пунктов пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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Соответствующее постановление российского правительства было опубликовано 30 июня. В документе отмечается, что работа пунктов пропуска будет "временно приостановлена" с 1 июля, однако срок действия этого решения и его причины не уточняются.

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На российско-финляндской границе под ограничения попали пункты пропуска в Выборге, Вяртсиля, Лютти, Санкт-Петербурге и Светогорске. Также закрываются железнодорожный пункт Печоры-Псковские на границе с Эстонией и пункт Пыталово на границе с Латвией.

Большинство пунктов уже не работали

Как отмечает BBC, большинство из этих пунктов пропуска фактически уже не функционировали. В частности, Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией еще в апреле 2024 года.

В Хельсинки объясняли это решение тем, что Москва, по мнению финских властей, намеренно направляла к границе нелегальных мигрантов из третьих стран. Россия эти обвинения отвергала.

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