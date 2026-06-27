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В Госдуме РФ пригрозили "разнести половину Финляндии", ведь она "превращается во вторую Украину"

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

В российской Госдуме пригрозили Финляндии военным ответом после решения создать центр обслуживания реактивных систем Lockheed Martin. Депутат Журавлев заявил, что Финляндия "превращается во вторую Украину".

В Госдуме РФ пригрозили "разнести половину Финляндии", ведь она "превращается во вторую Украину"

В российской Госдуме пригрозили Финляндии военным ответом после решения страны создать в Тампере центр технического обслуживания реактивных систем залпового огня американской компании Lockheed Martin. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия усилит оборону на финском направлении и пригрозил масштабным применением силы.

Власти Финляндии во главе с безумным президентом Стуббом ведут страну в пропасть. Они продолжают эскалацию, всеми возможными способами пытаясь разозлить Россию. На провокации мы, конечно, не поддадимся, но свою оборону на этом очень значительном участке границы усилим. Там и сейчас, уверяю вас, нашей военной техники сосредоточено достаточно, чтобы разнести половину Финляндии

– заявил Журавлев.

По его словам, Финляндия якобы больше всех среди европейских стран пострадала от разрыва отношений с Москвой и "постепенно превращается во вторую Украину", поскольку за несколько лет стала членом НАТО и обсуждает возможность размещения на своей территории ядерного оружия.

Финляндия разрешила транзит ядерного оружия через страну27.06.26, 04:32 • 12176 просмотров

Андрей Тимощенков

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