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Угроза от россии сохранится и после путина - глава разведки Швеции

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что угроза от россии не исчезнет после завершения президентства путина. Он подчеркнул долгосрочное стратегическое противостояние и планы москвы усилить военные группировки у границ НАТО.

Угроза от россии сохранится и после путина - глава разведки Швеции
Фото: www.facebook.com/ukrnewsfeed

Угроза со стороны россии для соседних стран, скорее всего, не исчезнет даже после завершения президентства владимира путина. Такую оценку дал руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам Нильссона, россия сделала стратегический выбор, который будет иметь долгосрочные последствия.

Мы не считаем этот кризис временным. россия выбрала свой путь, и дороги назад нет. Мы находимся в условиях глубокого, структурного и долгосрочного стратегического противостояния, и этого нельзя просто пожелать не замечать

- заявил он.

Глава военной разведки также отметил, что, несмотря на экономические трудности, признаков дестабилизации российского режима на данный момент нет.

Политическая оппозиция фактически ликвидирована - через изгнание, заключение или, в худших случаях, убийства. Нет никого, кто мог бы превратить общественное недовольство в политическую альтернативу

- сказал Нильссон.

Он добавил, что, по оценкам шведской разведки, часть населения россии искренне поддерживает не обязательно саму войну, но амбиции страны как "великой державы", поэтому кардинальных изменений в ближайшее время не ожидается.

Отдельно Нильссон обратил внимание на военные планы москвы вблизи восточного фланга НАТО. По его словам, россия намерена создать более масштабные военные группировки вдоль границы - от севера Финляндии и далее на юг.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент эти планы в основном остаются на бумаге, поскольку россия сосредотачивает основные ресурсы на войне против Украины.

Наша оценка заключается в том, что как только россия восстановит необходимые ресурсы и возможности, она попытается реализовать эти планы

- отметил глава военной разведки Швеции.

путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"29.06.2026, 17:02 • 32768 просмотров

Андрей Тимощенков

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