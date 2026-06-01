россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на военнопленных – Зеленский

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Зеленский отверг предложение рф обменивать детей на пленных. Украина идентифицировала 20 тысяч депортированных лиц, но вернуть удалось только 2200.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия предлагала Украине обменивать незаконно вывезенных украинских детей на российских военнопленных. По словам Главы государства, такие действия недопустимы и противоречат международному праву, передает УНН.

Представьте, как обменять детей? Нельзя. Это незаконно. Гражданских нельзя менять. Их можно вернуть 

– подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что Украина на данный момент идентифицировала около 20 тысяч детей, которых россия незаконно вывезла с оккупированных территорий. В то же время реальное количество депортированных может быть значительно больше.

По словам президента, за все время полномасштабной войны Украине удалось вернуть только 2200 детей. Он подчеркнул, что вопрос возвращения украинских детей остается одним из самых сложных гуманитарных вызовов во время войны.

