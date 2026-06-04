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россия планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50% - Сырский

Киев • УНН

 • 824 просмотра

россия планирует увеличить долю реактивных БпЛА до 50%. Сырский обсудил модернизацию перехватчиков и наращивание производства боевых частей.

россия планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50% - Сырский

Враг планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг в соцсетях, пишет УНН.

российский агрессор не стоит на месте. Враг постоянно меняет тактику применения БпЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции

- написал Сырский.

Он указал, что "на рабочем совещании по вопросам противодействия вражеским ударным БпЛА заслушал предложения по повышению эффективности нашей ПВО и дальнейших уровней модернизации отечественных перехватчиков". "Насущным остается вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков, но ВСУ стараются наращивать собственные возможности в производстве таких элементов", - подчеркнул Сырский.

Главком сообщил, что по итогам совещания "определил задачи по этим и другим направлениям на следующий период".

В мае украинские дроны-перехватчики уничтожили более 3,5 тысяч российских беспилотников - Сырский04.06.26, 11:48 • 926 просмотров

Юлия Шрамко

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