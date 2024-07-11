россия не собирается участвовать во втором мирном саммите по Украине, несмотря на то, что Киев хочет пригласить туда представителей рф. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам галузина, рф знает о намерениях Украины попытаться провести новый Саммит мира, аналогичный июньскому саммиту в Швейцарии.

Замглавы МИД отметил, что рф видит попытки "протолкнуть "формулу Зеленского", а также видит "намеренное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса".

Мы не принимаем таких ультиматумов и не собираемся участвовать в таких саммитах - заявил галузин.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо организовать второй Саммит мира в этом году, который станет решающим. Для этого Украине нужна поддержка от США.

Напомним,

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что представители из России должны будут присутствовать на Втором саммите мира, который предусматривает план со всеми пунктами того, как должна закончиться война.