Британская разведка: россия набирает офицеров с опытом боевых действий в Украине в академию генштаба
Киев • УНН
россия набирает офицеров с боевым опытом войны в Украине в свою академию генерального штаба, которая может сформировать будущую российскую армию.
россияне начали набор офицеров в академию генштаба рф, вероятно, среди военных, получивших настоящий боевой опыт в Украине. Об этом говорится в свежем разведывательном отчете, опубликованном Министерством обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Разведчики объяснили, что набор офицеров в академию генштаба стартовал 1 декабря. В российском минобороны заявили, что более 60% военнослужащих имеют боевой опыт.
Британские аналитики говорят, что речь идет о бойцах, которые принимали участие в войне против Украины.
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В ведомстве добавили, что студенты академии обычно имеют звание между майором и генерал-майором (эквивалентно генералу с одной звездой в системе НАТО) и имеют потенциал для высшего командования.
Дополнение
Несмотря на то, что значительная часть российских специалистов вовлечена в операции в Сирии, война в Украине дала боевой опыт для многих российских офицеров среднего уровня.
Британские разведки уверены, что в ближайшие годы именно это поколение офицеров может повлиять на будущее российской армии и на то, как командование рф применит опыт войны в Украине.
Напомним
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина также освободила 50% своей территории от российского контроля.
Британская разведка: россия набирает офицеров с опытом боевых действий в Украине в академию генштаба
россия набирает офицеров с боевым опытом войны в Украине в свою академию генерального штаба, которая может сформировать будущую российскую армию.
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