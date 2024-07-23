россия игнорирует запросы Турции о посещении военнопленных украинцев, которых удерживают в рф. Об этом на встрече с родственниками украинских пленных заявил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч, передает QIRIM.News, пишет УНН.

Детали

Малкоч напомнил, что в марте этого года совершил визит в Украину. По его словам, после этого он хотел выехать в РФ, чтобы посетить украинских военнопленных в России.

По этой причине мы провели онлайн-встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и написали письмо, но результата так и не получили. В связи с этим я написал письмо в посольство России в Анкаре 5 июля 2024 года. В письме я упомянул о своем визите в Украину, о посещении российских военнопленных в Украине. И также я им сказал, что хочу посетить украинских военнопленных в России - рассказал турецкий омбудсмен.

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Турецкий омбудсмен отметил, что сообщил об этой проблеме министру иностранных дел Турции Хакану Фидану и попросил поддержки в этом вопросе.

Малкоч подчеркнул, что еще некоторое время будет ждать ответа от России, а если не получит, то обратится к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН).

Дополнение

Жена украинского военнопленного Лариса Салаева заявила, что россия не придерживается никаких международных конвенций, в частности Женевской конвенции.

Так оккупанты не позволяют украинским военнопленным общаться с родственниками, а их семьи не могут получить сведения о состоянии военнопленных и об условиях содержания.

Сейчас мы должны сделать все возможное. Мы должны использовать каждый шанс. Потому, что во время последнего обмена телами военных россия вернула Украине трупы со следами пыток. Фактически, у некоторых возвращенных тел отсутствуют внутренние органы - уверена жена украинского защитника.

В конце встречи родственники украинских военнопленных передали главному омбудсмену Турции обновленный список защитников Мариуполя, которые находятся в российском плену.

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Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал МККК относительно представления информации о посещении военнопленных в Украине и России. Омбудсмен призвал организацию предоставлять правдивые цифры и настаивать на посещении украинских военнопленных.