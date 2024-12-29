россия держит в Черном море один ракетоноситель - ВМС ВСУ

В Черном море по состоянию на утро 29 декабря находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты на нем отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 29.12.2024

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор