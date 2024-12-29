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россия держит в Черном море один ракетоноситель - ВМС ВСУ

россия держит в Черном море один ракетоноситель - ВМС ВСУ

Киев  •  УНН

 • 3017 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль-носитель "Калибров", но без ракет. В Средиземном море - 8 кораблей рф, из которых 3 имеют на борту 26 крылатых ракет.

В Черном море по состоянию на утро 29 декабря находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты на нем отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 29.12.2024

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 2 судна, которые двигались  из пролива Босфор

- говорится в заметке.

В ВМС ВСУ отметили, что, рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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