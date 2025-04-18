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Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия атаковала Сумщину, повреждена машина спасателей: фото

Киев • УНН

 • 8 просмотра

17 апреля российские войска атаковали Глуховскую громаду в Сумской области, повредив объект критической инфраструктуры. Во время тушения пожара произошел повторный обстрел, повредив пожарный автомобиль, но спасатели не пострадали.

россия атаковала Сумщину, повреждена машина спасателей: фото

В четверг, 17 апреля, россия снова атаковала Сумскую область. В этот раз под обстрелом оказалась Глуховская громада. Враг нанес два удара по объекту критической инфраструктуры. Во время тушения пожара армия рф обстреляла спасателей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Во время тушения пожара после первой атаки, спасатели вынуждены были прервать работу и спрятаться в укрытии из-за повторного обстрела 

- говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что в результате этого поврежден пожарный автомобиль.

По словам спасателей, несмотря на все трудности, пожар удалось ликвидировать. "К счастью, никто из спасателей не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Напомним

Ночью 16 апреля в Полтавской области в Решетиловской громаде обломки вражеского БПЛА повредили ЛЭП. Из-за этого два населенных пункта остались без электроснабжения.

Может быть хуже, чем в Сумах: в Литве допускают еще более жестокий удар рф по Украине на Пасху 16.04.25, 11:00 • 17144 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Сумская область
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