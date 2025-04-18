россия атаковала Сумщину, повреждена машина спасателей: фото

В четверг, 17 апреля, россия снова атаковала Сумскую область. В этот раз под обстрелом оказалась Глуховская громада. Враг нанес два удара по объекту критической инфраструктуры. Во время тушения пожара армия рф обстреляла спасателей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Во время тушения пожара после первой атаки, спасатели вынуждены были прервать работу и спрятаться в укрытии из-за повторного обстрела - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что в результате этого поврежден пожарный автомобиль.

По словам спасателей, несмотря на все трудности, пожар удалось ликвидировать. "К счастью, никто из спасателей не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Напомним

Ночью 16 апреля в Полтавской области в Решетиловской громаде обломки вражеского БПЛА повредили ЛЭП. Из-за этого два населенных пункта остались без электроснабжения.

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