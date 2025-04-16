На Полтавщині уламки БпЛА пошкодили лінію електропередач: два села без світла
Київ • УНН
Вночі 16 квітня на Полтавщині у Решетилівській громаді уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП. Через це два населені пункти залишилися без електропостачання, тривають відновлювальні роботи.
В ніч на середу, 16 квітня, на Полтавщині внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА було пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення виконувача обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.
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Зазначається, що внаслідок інциденту без світла залишилися два населених пункти.
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання
Він уточнив, що звернень до екстрених служб щодо руйнувань та постраждалих унаслідок падіння уламків БпЛА не надходило.
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