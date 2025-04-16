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The Guardian

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На Полтавщині уламки БпЛА пошкодили лінію електропередач: два села без світла

Київ • УНН

 • 3772 перегляди

Вночі 16 квітня на Полтавщині у Решетилівській громаді уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП. Через це два населені пункти залишилися без електропостачання, тривають відновлювальні роботи.

На Полтавщині уламки БпЛА пошкодили лінію електропередач: два села без світла

В ніч на середу, 16 квітня, на Полтавщині внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА було пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення виконувача обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Деталі

Зазначається, що внаслідок інциденту без світла залишилися два населених пункти.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання

- розповів Когут.

Він уточнив, що звернень до екстрених служб щодо руйнувань та постраждалих унаслідок падіння уламків БпЛА не надходило.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки дронів по Одесі постраждали троє людей, виникли пожежі у житлових та складських будівлях. На місцях працювали рятувальники, психологи ДСНС та поліції.

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