В Полтавской области обломки БпЛА повредили линию электропередач: два села без света
Киев • УНН
Ночью 16 апреля в Полтавской области в Решетиловской громаде обломки вражеского БпЛА повредили ЛЭП. Из-за этого два населенных пункта остались без электроснабжения, продолжаются восстановительные работы.
В ночь на среду, 16 апреля, в Полтавской области в результате падения обломков вражеского БпЛА была повреждена линия электропередач в Решетиловской громаде. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.
Детали
Отмечается, что в результате инцидента без света остались два населенных пункта.
Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения
Он уточнил, что обращений в экстренные службы по поводу разрушений и пострадавших в результате падения обломков БпЛА не поступало.
Напомним
В результате ночной атаки дронов по Одессе пострадали три человека, возникли пожары в жилых и складских зданиях. На местах работали спасатели, психологи ГСЧС и полиции.
"Агрессор продолжает лгать о стремлении к миру": показали последствия массированной атаки рф на Полтаву28.03.25, 09:24 • 35273 просмотра