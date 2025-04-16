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В Полтавской области обломки БпЛА повредили линию электропередач: два села без света

Киев • УНН

 • 3538 просмотра

Ночью 16 апреля в Полтавской области в Решетиловской громаде обломки вражеского БпЛА повредили ЛЭП. Из-за этого два населенных пункта остались без электроснабжения, продолжаются восстановительные работы.

В Полтавской области обломки БпЛА повредили линию электропередач: два села без света

В ночь на среду, 16 апреля, в Полтавской области в результате падения обломков вражеского БпЛА была повреждена линия электропередач в Решетиловской громаде. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.

Детали

Отмечается, что в результате инцидента без света остались два населенных пункта.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения

- рассказал Когут.

Он уточнил, что обращений в экстренные службы по поводу разрушений и пострадавших в результате падения обломков БпЛА не поступало.

Напомним

В результате ночной атаки дронов по Одессе пострадали три человека, возникли пожары в жилых и складских зданиях. На местах работали спасатели, психологи ГСЧС и полиции.

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