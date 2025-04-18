росія атакувала Сумщину, пошкоджено автівку рятувальників: фото
Київ • УНН
17 квітня російські війська атакували Глухівську громаду на Сумщині, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури. Під час гасіння пожежі стався повторний обстріл, пошкодивши пожежний автомобіль, але рятувальники не постраждали.
У четвер, 17 квітня, росія знову атакувала Сумську область. Цього разу під обстрілом опинилась Глухівська громада. Ворог завдав два удари по об’єкту критичної інфраструктури. Під час гасіння пожежі армія рф обстріляла рятувальників. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Під час гасіння пожежі після першої атаки, рятувальники змушені були перервати роботу та сховатися в укритті через повторний обстріл
Зазначається, що внаслідок цього пошкоджено пожежний автомобіль.
За словами рятувальників, попри всі труднощі, пожежу вдалося ліквідувати. "На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав", - повідомили в ДСНС.
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