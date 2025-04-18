росія атакувала Сумщину, пошкоджено автівку рятувальників: фото

У четвер, 17 квітня, росія знову атакувала Сумську область. Цього разу під обстрілом опинилась Глухівська громада. Ворог завдав два удари по об’єкту критичної інфраструктури. Під час гасіння пожежі армія рф обстріляла рятувальників. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Під час гасіння пожежі після першої атаки, рятувальники змушені були перервати роботу та сховатися в укритті через повторний обстріл