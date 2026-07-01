россия атаковала строительный супермаркет в Николаевской области, масштабный пожар потушили
Киев • УНН
Ночью и под утро враг атаковал Николаевскую область БпЛА. В Снегирёвке загорелся строительный супермаркет, пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Россия атаковала строительный супермаркет в Николаевской области, вспыхнул масштабный пожар, который уже потушили, сообщили в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Со слов Кима, ночью и под утро враг атаковал область БпЛА типа "Shahed".
россияне атаковали БпЛА строительный супермаркет в Снигирёвке. Возник масштабный пожар. Несмотря на угрозу повторных ударов, пожарные ликвидировали возгорание на площади 5000 кв. м
И указали, что обошлось без пострадавших
Как сообщил Ким, в городе Новая Одесса из-за атаки рф повреждено складское помещение. Пострадавших нет.
Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 130 российских дронов во время ночной атаки01.07.26, 07:47 • 12631 просмотр