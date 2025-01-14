россия атаковала Харьковскую область дронами и авиацией: пострадала пожилая женщина

В результате российских атак на Харьковскую область сегодня, 14 января, пострадала 74-летняя женщина. Враг нанес удары FPV-дронами и авиацией по Купянскому и Богодуховскому районам, повреждены жилые дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 74-летняя женщина пострадала в результате удара FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске 14 января около 10:00.

Кроме того, сегодня ориентировочно в 00:10 российская армия атаковала FPV-дронами с. Тимофеевка Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, линии электросети.

Также ночью 14 января вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по Купянщине: около 1:15 по поселку Великий Бурлук, в 3:30 - по Купянску. В результате попадания КАБов повреждены частные домовладения, погибших и раненых нет.

В Харьковской области от российских атак пострадали четыре человека