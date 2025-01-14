росія атакувала Харківщину дронами та авіацією: постраждала літня жінка
Київ • УНН
Внаслідок атак FPV-дронами та авіацією по Куп'янщині та Богодухівському районах постраждала 74-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та лінії електромережі.
Внаслідок російських атак на Харківську область сьогодні, 14 січня, постраждала 74-річна жінка. Ворог завдав удари FPV-дронами та авіацією по Куп'янщині та Богодухівському районах, пошкоджено житлові будинки. Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 74-річна жінка постраждала внаслідок удару FPV-дроном по дев'ятиповерхівці в Куп'янську 14 січня близько 10:00.
Крім того, сьогодні орієнтовно о 00:10 російська армія атакувала FPV-дронами с. Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, лінії електромережі.
Також вночі 14 січня збройні сили рф завдали авіаційні удари по Купʼянщині: близько 1:15 по селищу Великий Бурлук, о 3:30 – по Купʼянську. Внаслідок влучання КАБів пошкоджено приватні домоволодіння, загиблих та поранених немає.
На Харківщині від російських атак постраждали четверо людей14.01.25, 09:21 • 23153 перегляди