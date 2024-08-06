российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10
Киев • УНН
В результате утреннего ракетного удара РФ по Харькову пострадали 10 гражданских, включая 8-месячного ребенка. Разрушены здания, повреждены поликлиника, жилые дома и 25 автомобилей.
В результате утреннего ракетного удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до 10. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
Правоохранители рассказали, что вечером за медицинской помощью обратилось еще две женщины.
За медицинской помощью обратились еще две женщины в возрасте 39 и 55 лет, которые получили ранения в результате ракетного удара по Шевченковскому району г. Харькова.
Напомним,
Утром, 6 августа, оккупанты попали ракетой по Харькову: пострадали 8 гражданских, включая 8-месячного ребенка. Разрушены здания, повреждены поликлиника, жилые дома и 25 автомобилей.
Ракетний удар по Харкову: з-під завалів врятували 5 людей6 августа 2024, 12:47 • 18096 просмотров