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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

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Российские силы обстреливают Суджу дронами и авиабомбами, уничтожая гражданские объекты. Украинские военные оказывают гуманитарную помощь местным жителям, которые остались в городе.

Россияне стирают с лица земли город Суджа в Курской области рф: обстреливают «Шахедами» и забрасывают КАБами. Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины, передает УНН.

Несмотря на то, что Суджа находится в тылу, россияне стирают ее с лица земли; ссс рф забрасывают город управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.

В пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе. Из около 5 тысяч местных в городе осталось около двух сотен гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

Столтенберг: Наступ України на Курськ законний31 августа 2024, 04:09 • 114072 просмотра

Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что «власть ни о чем не предупреждала: нас тут бросили, да и все».

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На днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде.

В росії на газовимірювальній станції "Суджа" виявили нове пошкодження20 августа 2024, 05:53 • 14193 просмотра

Ранее, благодаря нашим военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.

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Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в «кейсеваках» и везде, где есть раненые и больные.

Напомним,

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Игорь Тележников

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