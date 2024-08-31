Россияне стирают с лица земли город Суджа в Курской области рф: обстреливают «Шахедами» и забрасывают КАБами. Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины, передает УНН.

Несмотря на то, что Суджа находится в тылу, россияне стирают ее с лица земли; ссс рф забрасывают город управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.

В пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе. Из около 5 тысяч местных в городе осталось около двух сотен гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

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Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что «власть ни о чем не предупреждала: нас тут бросили, да и все».

На днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде.

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Ранее, благодаря нашим военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.

Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в «кейсеваках» и везде, где есть раненые и больные.

Напомним,

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