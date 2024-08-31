Російські війська знищують місто Суджа, але місцевим допомагають українські військові – ЗСУ
Київ • УНН
Російські сили обстрілюють Суджу дронами та авіабомбами, знищуючи цивільні об'єкти. Українські військові надають гуманітарну допомогу місцевим жителям, які залишилися в місті.
Росіяни стирають з лиця землі місто Суджа у Курській області рф: обстрілюють "Шахедами" та закидають КАБами. Про це заявили у пресслужбі Сухопутних військ ЗС України, передає УНН.
Незважаючи на те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі; зс рф закидають місто керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.
У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі. З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.
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Переважна більшість залишенців — люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що "влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому".
Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води.
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Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.
Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі.
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