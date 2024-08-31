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Російські війська знищують місто Суджа, але місцевим допомагають українські військові – ЗСУ

Російські війська знищують місто Суджа, але місцевим допомагають українські військові – ЗСУ

Київ • УНН

 • 50984 перегляди

Російські сили обстрілюють Суджу дронами та авіабомбами, знищуючи цивільні об'єкти. Українські військові надають гуманітарну допомогу місцевим жителям, які залишилися в місті.

Росіяни стирають з лиця землі місто Суджа у Курській області рф: обстрілюють "Шахедами" та закидають КАБами. Про це заявили у пресслужбі Сухопутних військ ЗС України, передає УНН.

Незважаючи на те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі; зс рф закидають місто керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі. З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Столтенберг: Наступ України на Курськ законний31.08.24, 07:09 • 114457 переглядiв

Переважна більшість залишенців — люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що "влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому".

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Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води.

В росії на газовимірювальній станції "Суджа" виявили нове пошкодження20.08.24, 08:53 • 14688 переглядiв

Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.

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Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі.

Нагадаємо

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