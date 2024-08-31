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Війська рф активізувалися на Донеччині: на Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 33794 перегляди

Генштаб повідомляє про зростання кількості бойових зіткнень до 109. Найбільша активність на Покровському напрямку - 23 спроби атак. Окупанти також активізувалися на Курахівському та Сіверському напрямках.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109, противник продовжує наступальні дії на Покровському і Курахівському напрямках. Крім того, окупанти прикладали зусилля на Сіверському напрямку, намагаючись знайти слабину в українській обороні. Пише УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Оперативна інформація станом на 16.00 31.08.2024

Від початку доби зс рф продовжують наступ, - кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Окупанти активізували зусилля на Покровському і Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень.  З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень, майже половина, пройшли біля Новогродівки. Селідове та Покровськ зазнали ударів КАБами. – інформує Генштаб.

Щодо Курахівського напрямку: зафіксовано 21 ворожу атаку у бік Українська, Лісівки, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки.

У районах Георгіївки і Костянтинівки окупанти прикладали основні зусилля – провели одинадцять та п’ять штурмів відповідно, передає військове відомство.

Інші напрямки:

На Краматорському напрямку загарбники розпочинали 12 штурмів біля Калинівки, Часового Яру, Андріївки і Кліщіївки. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районах Калинівки та Андріївки.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Вісім з них наші воїни зупинили. Бій ще точиться в районі Неліпівки, де ворог атакує найактивніше.

Харківщина:

Триває атака противника у районі Вовчанська. Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Синьківки, Колісниківки і у бік Лозової. Половина з цих боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку  за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Невського, Новосадового, Діброви та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, а три - продовжуються. Окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52 по Сергіївці.

 Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак. Отримав жорстку відсіч. Бої неподалік Виїмки і Верхньокам’янського ще продовжуються.

Також Генштаб передає інформацію щодо Времівського напрямку. Там тривають два боєзіткнення неподалік Вугледара та Времівки. Ще тричі ворог проводив атаки у бік Макарівки – отримав жорстку відсіч.

На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно атакували тричі, біля Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм.

На решті напрямків без особливих змін.

Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку29.08.24, 08:58 • 27781 перегляд

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